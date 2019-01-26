В 1 сезоне 8 серии сериала «Генлок» членам команды предстоит идти дальше. Каждый из них намерен развиваться. В планах у доблестных воинов выступить единым фронтом против самого смертоносного оружия Союза и одержать победу в этом поединке.
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