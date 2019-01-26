В 1 сезоне 7 серии сериала «Генлок» во время прохождения очередной миссии члены команды получают больше информации о происхождении gen: LOCK, а также о появлении здесь каждого из них. Удается установить новых потенциальных союзников.
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