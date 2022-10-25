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Кабинет редкостей Гильермо дель Торо 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кабинет редкостей Гильермо дель Торо
Киноафиша Сериалы Кабинет редкостей Гильермо дель Торо Сезоны Сезон 1

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

В 1 сезоне сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» зрителей ожидают пять отдельных законченных историй в жанре хоррор о разных персонажах. Героями эпизодов станут ожившие мертвецы, одержимые дети, участники дьявольских ритуалов, огромные насекомые и другие жутковатые создания из лабиринтов фантазии Гильермо дель Торо. Однако самым опасным существом в этой фантасмагорической реальности остается человек. Именно он способен причинить наибольший вред своим сородичам и самому себе, особенно под воздействием страстей.

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Список серий сериала Кабинет редкостей Гильермо дель Торо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Лот 36 Lot 36
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2022
Кладбищенские крысы Graveyard Rats
Сезон 1 Серия 2
25 октября 2022
Вскрытие The Autopsy
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2022
Внешняя сторона The Outside
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2022
Модель Пикмана Pickman's Model
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2022
Сны в ведьмином доме Dreams in the Witch House
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2022
Просмотр The Viewing
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2022
Мурмурация The Murmuring
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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