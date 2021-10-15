В 1 сезоне 3 серии сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», не имея возможности обратиться к полиции, не раскрывая своей тайны, вся команда пытается разгадать ее самостоятельно. Появляются новые тела — герои понимают, что их преследуют.