Я знаю, что вы сделали прошлым летом 2021 3 серия 1 сезон
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О чем серия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», не имея возможности обратиться к полиции, не раскрывая своей тайны, вся команда пытается разгадать ее самостоятельно. Появляются новые тела — герои понимают, что их преследуют.
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