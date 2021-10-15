В 1 сезоне 2 серии сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» разлученные на лето друзья объединяются, чтобы разобраться, кто мог узнать их тайну и кто еще в курсе, что они сделали в прошлом году. По ходу дела они сталкиваются с новым убийством.