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Я знаю, что вы сделали прошлым летом 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Киноафиша Сериалы Я знаю, что вы сделали прошлым летом Сезоны Сезон 1

I Know What You Did Last Summer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

В 1 сезоне сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» старшеклассники готовятся к самому безумному году своей жизни – выпускному классу. С приближением окончания школы подростки безрассудно устраивают вечеринки и попадают во всевозможные передряги. Но безудержное веселье не способно скрыть мрачный секрет компании. Спустя год группа приятелей сталкивается с преследованием жестокого убийцы. Объединив силы против преступника, герои начинают понимать, что у каждого в этом городе есть страшный секрет.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Это четверг It's Thursday
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2021
Это не только для собачьего дерьма It's Not Just for Dog Shit
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2021
Голова гориллы не годится A Gorilla Head Will Not Do
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2021
Острый салат с креветками Hot Shrimp Salad
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2021
Мукбанг Mukbang
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2021
По крайней мере, у тебя был запасной Least You Had A Spare
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2021
Если бы только собаки могли говорить If Only Dogs Could Talk
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2021
Ваша следующая жизнь может быть намного счастливее Your Next Life Could Be So Much Happier
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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