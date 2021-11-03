«В Бореньке чего-то нет»: Рецензия Киноафиши

Режиссёр сериалов Максим (Максим Виторган) однажды утром просыпается с идеей картины всей его жизни. Камерной, но глобальной по замыслу исповедальной истории. Проходит полгода, съёмки картины окончены, и на вечеринке в честь завершения этой стадии кинопроизводства («шапке», если на профессиональном жаргоне) планируется показ чернового монтажа картины (на том же жаргоне «колбаса»). Но по окончании съёмок Максим уже не так уверен в том, что фильм удался. Да и верные друзья, помогавшие режиссёру в создании магнум опуса, кажется, считают всё это не более чем причудой.

Да, «Квартет И» снова снял разговорное кино про рефлексирующую и замороченную (преимущественно творческую) интеллигенцию. «В Бореньке чего-то нет» одновременно похож на многие работы квартета на большом экране. Это и производственная история, как «День радио» и «День выборов», это путешествие в мир небедных белых цисгендерных мужчин, как «О чём говорят мужчины», не хватает только мелодраматизма «Громкой связи», но она, как мы помним, является ремейком и в фильмографии творческого объединения смотрится менее органично, чем авторские работы коллектива.

Да, мы это уже где-то видели, но странно обвинять людей в том, что они делают что-то, что у них хорошо получается. Несмотря на отсутствие свежести истории или жанровой новизны, сериал традиционно подкупает колоритными актёрскими работами, меткими шутками и хулиганским монтажом, легко перемещающим действие во времени и пространстве, а иногда и разрушающим четвёртую стену.

В Бореньке чего-то нет

Образы самих участников квартета знакомы, какие бы имена ни были им даны. Александр Демидов в роли много рефлексирующего и неуверенного в себе интеллигента, Леонид Барац тоже интеллигентен, но рефлексирует меньше и уверен в себе. Камиль Ларин – харизматик и немного эксцентрик, Ростислав Хаит – рациональность, помноженная на иронию. Но пусть «В Бореньке чего-то нет» – это история про кино, а это самое коллективное из всех искусств, именно эта картина наименее коллективная в фильмографии квартета. Если работы десятых и нулевых пускай и соединяли разные сюжетные ветки, но в первую очередь повествовали или о дружбе, или хотя бы о товариществе коллег, то «Боренька» (пилот не даёт ответа, кто он) в большей степени сериал про одиночество в коллективе и про одиночество творца в целом.

После первой серии существует несколько возможных стратегий развития сюжета сериала, но создаётся впечатление, что Максим так и останется единственным главным героем.

В Бореньке чего-то нет

При всей индивидуальной драматичности «В Бореньке чего-то нет» смешит множеством знакомых квартетовских диалогов, метких шуток и остроумных вставных сцен. Основной объект иронии авторов – они сами и среда кинематографистов в целом. В героях угадываются современные деятели кино, а некоторые персонажи и вовсе стебут себя же, например, Павел Деревянко с карикатурным камео и несмешным анекдотом.

«Квартет И» снова выпустил интересный и доступный зрителю контент, поэтому многим поклонникам творчества этого коллектива сериал наверняка понравится.