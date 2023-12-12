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Сестры 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Сестры
Киноафиша Сериалы Сестры Сезоны Сезон 2

Sestry 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сестры»

Во 2 сезоне сериала «Сестры» продолжается история о трех девушках из провинции, которые пытаются адаптироваться в непривычном мире, овладеть новой этикой и научиться управлять мужским коллективом. Оля, Мария и Ира много лет не общались между собой и встретились после смерти отца, который оставил им в наследство автомастерскую. Девушкам пришлось забыть давние обиды и объединиться, чтобы управлять консервативными мужчинами. Напомним, в предыдущем сезоне Маша продала папин автомобиль и, по всей видимости, прогадала. Она вынуждена расторгнуть сделку. Тем временем Ира и Оля заняты своими любовными переживаниями.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Сестры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
12 декабря 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
12 декабря 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
19 декабря 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
26 декабря 2023
Сезон 5
Сезон 2 Серия 5
2 января 2024
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
9 января 2024
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
16 января 2024
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
23 января 2024
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
30 января 2024
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
6 февраля 2024
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
13 февраля 2024
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
20 февраля 2024
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
27 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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