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Бегущий по лезвию: Черный лотос 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бегущий по лезвию: Черный лотос
Киноафиша Сериалы Бегущий по лезвию: Черный лотос Сезоны Сезон 1

Blade Runner: Black Lotus
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»

В 1 сезоне сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос» в октябре 2032 года по опасным улицам Лос-Анджелеса пробирается девушка по имени Элль. Она понятия не имеет, кто она и как потеряла память. Вместе с Мистером Джеем героиня пытается разгадать тайну своего прошлого. Девушке становится известно, что она робот, который был создан для элиты. Теперь Элль жаждет мести тем, кто был причастен к ее созданию. Смогут ли офицер полиции и Бегущий по лезвию остановить героиню? И как со всем этим связана ее таинственная татуировка?

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Бегущий по лезвию: Черный лотос График выхода всех сериалов
Сезон 1
Город ангелов City of Angels
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2021
Те, кто мы есть All We Are Not
Сезон 1 Серия 2
13 ноября 2021
Состояние человека The Human Condition
Сезон 1 Серия 3
20 ноября 2021
Кукольная охота The Doll Hunt
Сезон 1 Серия 4
27 ноября 2021
Давление Pressure
Сезон 1 Серия 5
4 декабря 2021
Постоянство памяти The Persistence of Memory
Сезон 1 Серия 6
11 декабря 2021
Реальность Reality
Сезон 1 Серия 7
18 декабря 2021
Отчет Дэвиса The Davis Report
Сезон 1 Серия 8
1 января 2022
Свобода воли Free Will
Сезон 1 Серия 9
8 января 2022
Лунный свет Clair De Lune
Сезон 1 Серия 10
15 января 2022
Все лучшие воспоминания All The Best Memories
Сезон 1 Серия 11
22 января 2022
Искусственные души Artificial Souls
Сезон 1 Серия 12
29 января 2022
Время умирать Time To Die
Сезон 1 Серия 13
5 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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