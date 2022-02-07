«Номинация»: Рецензия Киноафиши

Сегодня в онлайн-кинотеатре Okko стартовал мини-сериал авторства Надежды Михалковой «Номинация». Достаточно одной серии, чтобы понять, что такой проект имела моральное право снять, пожалуй, только она или кто-то равный ей по представительству в большой, влиятельной кинематографической династии. Это история и о кино, и о семье, или наоборот, ведь все режиссеры любят говорить, что снимают фильм о людях. Но «проблема», а точнее, интересность именно этих людей, семейства Истоминых, в том, что все равно для большинства зрителей они – персонажи с заботами несколько иного толка. Не хуже и не лучше, но другого. Они как будто и плачут по другим поводам, и радуются, но самое главное – над ними в большей степени, чем над другими, висит ответственность за «не подвести фамилию». И если ваша мама шипит на вас за обеденным столом: «Не вертись, не позорь меня», то с большой вероятностью она имеет в виду, что о вашей невоспитанности составит свое мнение коллега, новая подружка или соседка. Когда на главную героиню Веру так шипит ее мать, речь уже идет о репутации и мнении примерно всей страны. Ну а что делать, если у нас всегда любили сериал «Богатые тоже плачут», звездные разоблачения, а теперь еще и полюбили снимать видосики всякий раз, когда происходит что-то скандальное рядом. Только выживать и держать нос. То ли выше, то ли по ветру, это уж у кого как получается.

Вера – младшая дочь выдающегося советского режиссера Алексея Истомина. Мастера уже нет на свете, но дело его – в виде фонда, которым заправляет его вдова Агафья Александровна, и в виде двух дочерей-актрис – живет. И если старшая Татьяна просто впахивает в российском кино, тихонько мечтая о некой сложной фестивальной роли, то Вера начинает свою карьеру в этом сериале со скандала: в интервью Гордеевой она говорит о том, что русское кино – дерьмо и рассадник кумовства, после чего с ней резко перестают работать все. А жить-то хочется привычно, да и работать тоже было бы неплохо.

Спасибо, у мамы финансовые неприятности. Фонд, которым она вроде как руководит, но на самом деле мы понимаем, что руководит им ее помощник и фаворит (и это верное слово) Николай, растрачивает государственные деньги на некий патриотически-прорусский фильм. Надо срочно что-то снимать для видимости. А тут и Вера по пьяни заявила, что собирается с режиссерским дебютом в Канны, и последний сценарий отца в руки попал… В общем, камера, мотор, а дальше – как пойдет.

Фото со съемок: пресс-служба Okko

Самым неправильным, конечно, будет рассматривать «Номинацию», как обнажение реального положения дел в семье Михалковых. Но и самым очевидным тоже. Сестры Михалковы, которые играют в фильме сестер Истоминых, всегда сдержанны в интервью. Так с чего бы им разоткровенничаться в кино? Но определенно, их персонажам можно верить, потому что сомнений в том, что образы Тани и Веры списаны с реальных людей, с которыми актрисы знакомы, а ситуации вполне могли быть ими увидены и услышаны, нет. Этот сериал отчасти похож на развернутую версию того интервью, с которого «Номинация» начинается. Вот Вера говорит об отсутствии киноиндустрии и проблемах во взаимоотношениях, а вот вам 4 серии о том, как в этой отсутствующей индустрии ведется работа и выстраиваются отношения.

Крепкий набор приемов, через которые показывается, как снимают современное российское кино, мы уже видели в конце прошлого года в более комедийном, но не менее трагедийном сериале «В Бореньке чего-то нет». «Номинация» не соревнуется в чувстве юмора и тонкости пародий с «Квартетом И», но вполне претендует на более высокую планку драматизма. Ведь там была семья кинематографическая. Тут – семья реальная. Со своим грузом не просто проблем, но и связей, которые, как ни крути, не разорвать. Это не просто друзья с первого курса, это люди, у которых не было выбора родиться Истомиными, жить как Истомины и все время думать о том, что они Истомины. Это инфантилизм, который в них выращивали. И любопытно смотреть на самые различные стадии его проявления.

Обычно тихая Надежда Михалкова берет на себя не только роль режиссера проекта, а довольно громкой, в рамках семьи даже бунтарской, Веры. Начиная с яркого визуального образа, того, как она одевается и причесывает волосы, и заканчивая вызывающим поведением на всех мероприятиях. Ее эмоциональные взрывы действительно выглядят как истерики маленького ребенка. Поэтому впереди зрителей явно ждет история взросления и успокоения, а заодно и раскрытия персонажа: так какая же на самом деле эта Вера, маленькая или уже нет?

Фото со съемок: пресс-служба Okko

Анна Михалкова уже давно зарекомендовала себя актрисой смелой в самых разных проявлениях, поэтому от нее горькая недосатира на работу и ее собственную, и коллег по звездному цеху, выглядит привычной. Можно, конечно, покопаться в склоках разных лет, чтобы максимально точно узнать образы, в которых она предстает. Но «Номинация» в целом выглядит сериалом смелым и одновременно популистским. И поэтому не так уж важно, какого артхаусного режиссера изобразил тот мужик во всем песочном и бейсболке. Если вы не следите за российским артхаусом, то для вас он просто будет собирательным и понятным персонажем: ведь все они, артхаусные, примерно такие же, да?

Пожалуй, для кого «Номинация» станет мощным подъемом, так это для Людмилы Максаковой. Не надо думать, что известная актриса не снималась все эти годы, тут просто образ властной гранд-дамы получился настолько точным, что забыть его невозможно после первого же появления. Пластика? Да. Но даже это и сама Максакова, и режиссер Михалкова используют на благо проекта. Особенно это бросается в глаза, когда в качестве противопоставления ей в кадр входит Ольга Остроумова, другая известная красавица, которая в свое время приняла решение не удерживать свою красоту искусственными средствами.

Так три ярких женщины будут выяснять семейные отношения дома и на съемочной площадке внутри сценария, который, кажется, и был написан специально для них. История о жертвенности и власти, о том, что статус и личный успех зачастую оказываются важнее крови, была бы невозможна, если бы она не разворачивалась именно в выдающейся и публичной семье. Эгоцентризм и недолюбленность, рационализм и импульсивность именно в такой обстановке, в таких жизненных условиях становятся киносюжетом. И создатели сериала это прекрасно понимают. И сами же говорят в первой серии, что фильм про крестьянский быт массовому зрителю сейчас неинтересен. Интересно смотреть, когда в кадре красиво, дорого и стыдно.

Фото со съемок: пресс-служба Okko

Мужчины в «Номинации» тоже есть. И отнюдь не номинальные. Но интерес этого сериала именно в том, что он заходит на территорию, которая долгое время не только в России, но и в мире, считалась мужской. Да и до сих пор этот стереотип крепок. Это мир большого кино, в котором мы считаем своим журналистским долгом подчеркнуть каждый раз, что фильм снят женщиной, написан женщиной, спродюсирован женщиной, да еще и какую-то там награду берет… «Номинация» не заигрывает с фемповесткой открыто. Но она заявляет о том, что равноценные истории есть у каждого персонажа из киноиндустрии, вне зависимости от пола. Как и амбиции, и алчность, и бульдожья хватка…

Но главный плюс «Номинации» – это ее краткость. За 4 дня зритель может прожить полноценную историю. Здесь не будет брошенных героев, потому что это не двухчасовое полотно, но и не будет переливания из пустого в порожнее, потому что на это тоже нет времени. И, признаться, нет ожидания торжественного финала о том, как фильм, который Вера в первой серии еще даже не начала снимать, берет награду в Каннах. А есть ожидание острой и эмоциональной истории, которая в четверг обязательно придет к своему логичному финалу.