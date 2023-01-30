Меню
Сериалы
Ковбой Бибоп
Новости
Новости о сериале «Ковбой Бибоп»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Ковбой Бибоп»
Вся информация о сериале
Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix
Режиссер жалеет о том, что не смог сам возглавить проект.
Написать
30 января 2023 16:17
Сценарии второго сезона «Ковбоя Бибопа» были написаны до того, как Netflix объявил о закрытии сериала
Второй сезон должен был стать гораздо лучше.
Написать
13 декабря 2021 14:33
Актерский состав «Ковбоя Бибопа» отреагировал на закрытие сериала
Исполнитель роли Джета Блэка написал длинный прощальный пост.
Написать
13 декабря 2021 12:17
Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Амбициозная адаптация популярного аниме не нашла своего зрителя.
Написать
10 декабря 2021 10:18
Джон Чо назвал игровой сериал «Ковбой Бибоп» самым дорогостоящим фанфиком
Также актер рассказал, что вдохновлялся Брюсом Ли.
Написать
26 ноября 2021 15:05
Самый смешной мальчик: Netflix выпустил подборку неудачных дублей с корги Эйном со съемок «Ковбоя Бибопа»
Управлять животным было непросто.
Написать
23 ноября 2021 15:40
Netflix представил видео, посвященное созданию музыки к сериалу «Ковбой Бибоп»
Композитор оригинала Ёко Канно поделился своими впечатлениями.
Написать
16 ноября 2021 16:57
«Бездушный ремейк знакового аниме»: критики холодно приняли игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Несмотря на визуальную стилизацию, неповторимый дух оригинала создателям поймать не удалось.
Написать
16 ноября 2021 12:52
«Разыскиваются»: Netflix выпустил серию постеров со злодеями из сериала «Ковбой Бибоп»
Все персонажи фигурировали в отдельных сериях оригинального аниме.
Написать
10 ноября 2021 15:34
Поддайте джаза: Netflix показал новый эффектный тизер сериала «Ковбой Бибоп»
В музыкальном ролике демонстрируют свежие кадры.
Написать
1 ноября 2021 13:12
Пиф-паф, гав-гав: персонажи сериала «Ковбой Бибоп» получили индивидуальные постеры
Помимо основной троицы, на плакатах запечатлены центральный злодей и корги Эйн.
Написать
29 октября 2021 13:21
Разношерстная команда охотников за головами в сборе: вышел первый трейлер игрового сериала «Ковбой Бибоп»
В ролике демонстрируют масштаб и уникальную стилизацию под аниме.
Написать
27 октября 2021 10:56
Netflix представил первый тизер игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Ролик можно воспринимать как отдельную короткометражку.
Написать
19 октября 2021 16:44
Netflix приобрел права на показ аниме-сериала «Ковбой Бибоп»
Знаменитый космический вестерн будет добавлен в медиатеку сервиса 21 октября.
Написать
14 октября 2021 12:34
