Новости о сериале «Ковбой Бибоп»

Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix
Создатель аниме «Ковбой Бибоп» не смог досмотреть игровую адаптацию своего сериала от Netflix Режиссер жалеет о том, что не смог сам возглавить проект.
30 января 2023 16:17
Сценарии второго сезона «Ковбоя Бибопа» были написаны до того, как Netflix объявил о закрытии сериала
Сценарии второго сезона «Ковбоя Бибопа» были написаны до того, как Netflix объявил о закрытии сериала Второй сезон должен был стать гораздо лучше.
13 декабря 2021 14:33
Актерский состав «Ковбоя Бибопа» отреагировал на закрытие сериала
Актерский состав «Ковбоя Бибопа» отреагировал на закрытие сериала Исполнитель роли Джета Блэка написал длинный прощальный пост.
13 декабря 2021 12:17
Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп» Амбициозная адаптация популярного аниме не нашла своего зрителя.
10 декабря 2021 10:18
Джон Чо назвал игровой сериал «Ковбой Бибоп» самым дорогостоящим фанфиком
Джон Чо назвал игровой сериал «Ковбой Бибоп» самым дорогостоящим фанфиком Также актер рассказал, что вдохновлялся Брюсом Ли.
26 ноября 2021 15:05
Самый смешной мальчик: Netflix выпустил подборку неудачных дублей с корги Эйном со съемок «Ковбоя Бибопа»
Самый смешной мальчик: Netflix выпустил подборку неудачных дублей с корги Эйном со съемок «Ковбоя Бибопа» Управлять животным было непросто.
23 ноября 2021 15:40
Netflix представил видео, посвященное созданию музыки к сериалу «Ковбой Бибоп»
Netflix представил видео, посвященное созданию музыки к сериалу «Ковбой Бибоп» Композитор оригинала Ёко Канно поделился своими впечатлениями.
16 ноября 2021 16:57
«Бездушный ремейк знакового аниме»: критики холодно приняли игровой сериал «Ковбой Бибоп»
«Бездушный ремейк знакового аниме»: критики холодно приняли игровой сериал «Ковбой Бибоп» Несмотря на визуальную стилизацию, неповторимый дух оригинала создателям поймать не удалось.
16 ноября 2021 12:52
«Разыскиваются»: Netflix выпустил серию постеров со злодеями из сериала «Ковбой Бибоп»
«Разыскиваются»: Netflix выпустил серию постеров со злодеями из сериала «Ковбой Бибоп» Все персонажи фигурировали в отдельных сериях оригинального аниме.
10 ноября 2021 15:34
Поддайте джаза: Netflix показал новый эффектный тизер сериала «Ковбой Бибоп»
Поддайте джаза: Netflix показал новый эффектный тизер сериала «Ковбой Бибоп» В музыкальном ролике демонстрируют свежие кадры.
1 ноября 2021 13:12
Пиф-паф, гав-гав: персонажи сериала «Ковбой Бибоп» получили индивидуальные постеры
Пиф-паф, гав-гав: персонажи сериала «Ковбой Бибоп» получили индивидуальные постеры Помимо основной троицы, на плакатах запечатлены центральный злодей и корги Эйн.
29 октября 2021 13:21
Разношерстная команда охотников за головами в сборе: вышел первый трейлер игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Разношерстная команда охотников за головами в сборе: вышел первый трейлер игрового сериала «Ковбой Бибоп» В ролике демонстрируют масштаб и уникальную стилизацию под аниме. 
27 октября 2021 10:56
Netflix представил первый тизер игрового сериала «Ковбой Бибоп»
Netflix представил первый тизер игрового сериала «Ковбой Бибоп» Ролик можно воспринимать как отдельную короткометражку. 
19 октября 2021 16:44
Netflix приобрел права на показ аниме-сериала «Ковбой Бибоп»
Netflix приобрел права на показ аниме-сериала «Ковбой Бибоп» Знаменитый космический вестерн будет добавлен в медиатеку сервиса 21 октября.
14 октября 2021 12:34
