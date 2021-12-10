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Елена Сатине
Елена Сатине
Elena Satine
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Елена Сатине
Elena Satine
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Дата рождения
24 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Тбилиси, СССР (Грузия)
Рост
168 см
Биография Елены Сатине
Родилась 24 ноября 1987 года. Тбилиси, СССР (Грузия).
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Фильмография Елены Сатине
Молния
драма, триллер
2015, США
5.0
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