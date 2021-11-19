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Ковбой Бибоп 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ковбой Бибоп
Киноафиша Сериалы Ковбой Бибоп Сезоны Сезон 1

Cowboy Bebop 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ковбой Бибоп»

В 1 сезоне сериала «Ковбой Бибоп» спокойным будням Спайка и Джета не суждено продолжаться долго. К команде «Бибопа» присоединится генетически модифицированный пёс с крайне высоким интеллектом Айн. Затем на борту появится Фэй Валентайн, загадочная девушка с туманным прошлым. С Земли ковбои подберут Эдвард Вонг, энергичную девочку-подростка и гениального хакера. «Бибоп» заметно оживится, но жизнь охотников за головами не так беззаботна, к тому же у каждого из героев за спиной тяжёлый груз прошлого.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ковбой Бибоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Госпел охотников за головами Cowboy Gospel
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2021
Модный мотивчик с Венеры Venus Pop
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2021
Свинг Большого Пса Dog Star Swing
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2021
Соул-симфония на Каллисто Callisto Soul
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2021
Темная сторона танго Darkside Tango
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2021
Двоичный тустеп Binary Two-Step
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2021
Хастл Галилея Galileo Hustle
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2021
Диско грустного клоуна Sad Clown A-Go-Go
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2021
Вальс Синей Вороны Blue Crow Waltz
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 2021
Симфония сверхновой Supernova Symphony
Сезон 1 Серия 10
19 ноября 2021
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Эпизоде 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
TBA
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
TBA
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
TBA
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
TBA
Эпизод 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
TBA
Эпизод 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
TBA
График выхода всех сериалов
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