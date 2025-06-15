Тоска, нью-вейв и побег из Ниццы: создатели «Аркейна» готовят новую «бомбу» — рискнули сделать из фильма сериал

Французская студия Fortiche, известная по уже легендарному «Аркейну», анонсировала мини-сериал «Мисс Сатурн». В нем будет всего 10 эпизодов по 10 минут, а главная изюминка кроется в стилизованной 2D-графике с атмосферой 1980-х и сильным музыкальным акцентом.

О чем «Мисс Сатурн»: сюжет

В центре сюжета — 16-летняя Мерси и её друг Том, сбегающие от прошлого на ночном поезде из Ниццы. Под звуки нью-вейва они погружаются в болезненные воспоминания о потере, поиске себя и трудностях взросления.

Сценарий доверили Луизе Сильверио, а визуальный стиль разрабатывает Энн Раффен — арт-директор, участвовавшая в создании «Аркейна» и музыкальных клипов.

История создана по мотивам романа Барбары Израэль. Изначально задумывался полнометражный фильм (его питчили ещё в 2017 году), но в итоге концепцию изменили в пользу короткого сериала — так современная цифровая аудитория сможет удобнее воспринимать историю.

«Мисс Сатурн»: кому зайдет и когда ждать премьеру

Новинка зайдет сразу нескольким категориям:

Подросткам и молодым взрослым — ностальгия по 80-м + современная подача.

Фанатам «Аркейна» — та же студия, но новый визуальный стиль.

Любителям музыкальных драм — саундтрек станет ключевой частью сюжета.

Когда ждем новинку?

Сейчас проект находится в стадии активной разработки. По текущим планам студии, съёмки начнутся в 2026 году, а зрители смогут увидеть готовый сериал уже в 2027 году.

Создатели тщательно прорабатывают каждый этап производства, чтобы добиться высокого качества анимации и глубокой проработки сюжета.

Параллельно Fortiche ищет международных партнеров, так что проект явно рассчитывает на глобальный успех наравне с «Аркейном». Только если первый покорил мир мрачным стимпанком, то «Мисс Сатурн» сделает ставку на ностальгию, музыку и эмоции.

Что ж, остается только следить за новостями и ждать.

