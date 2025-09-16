В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр

«Аркейн» стал редким случаем, когда анимация не только взорвала чарты Netflix, но и пробралась в категорию «событие года». Первый сезон — с его визуальным пиршеством и трагедией Вай и Джинкс — сразу поставил планку в стратосфере. Второй закрепил успе. Казалось, повторить подобное невозможно. Но теперь на горизонте маячит российский проект, амбиции которого звучат громко.

На питчинге Фонда кино Константин Эрнст и Вадим Верещагин представили сказочный детектив «ХРУМ». Задумка — любопытная: гибрид реального кино и анимации, где обычный московский класс и мир сказок соединяются в одном повествовании.

Гендиректор Первого канала прямо сказал, что стилистика будет напоминать «Аркейн», сообщил «Бюллетень кинопрокатчика». Смелое заявление, учитывая, что речь идет о проекте, основанном на радиосериале «Детского радио», выходящем с 2016 года.

В основе истории — агентство «Хитрейшие Расследования Умнейших Мыслителей». Руководит им учительница математики Мария Петровна, а помогают ей любознательный ученик Макс и сам Добрыня Никитич, назначенный начальником сказочной полиции.

Вместе они расследуют преступления в привычных с детства сюжетах — от «Щелкунчика» до «Аленького цветочка». Кстати, по книге Анастасии Бужинской уже существует мультсериал, но теперь речь идет о полном метре с живыми актерами и анимацией. Режиссировать взялся Артемий Драгунский («Денискины рассказы»).

Конечно, сравнение с «Аркейном» пока звучит как красивая приманка для зрителей. Но сама идея совмещения реалистичной и сказочной среды, да еще и с опорой на отечественную сказочную мифологию вполне может выстрелить.

