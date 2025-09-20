Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс

Три года ожидания второго сезона «Аркейна» не прошли зря — мультсериал с первых минут начал рушить все ожидания. Финал первого сезона закончился ракетой Джинкс, заряженной хекстеком, и многие герои оказались на грани гибели.

Мы узнали, что Мэл и Джейс каким-то чудом пережили атаку, тогда как часть советников погибла. Виктор тоже оказался среди тех, кому грозила смерть — и, казалось, вот-вот уйдет вслед за другими. Но именно здесь сериал удивил фанатов: Джейс использовал хекстек, чтобы поддержать жизнь друга, и Виктор вернулся — в новой, пугающей форме.

Новый Виктор: больше не человек

Когда Виктор выходит из кокона, зрители видят уже не того хрупкого ученого, а существо в механическом теле, излучающее фиолетовое сияние. Его первая реакция — шок. Виктор больше не чувствует ничего, кроме энергии, бегущей по венам.

Этот момент стал переломным — Виктор осознает, что потерял свою человечность. И хотя Джейс продолжает надеяться, что «Хекскор» можно использовать во благо, Виктор вспоминает смерть Скай и понимает: цена слишком высока.

Затем трагический финал

Развязка истории выглядит жестоко, но закономерно: Виктор и Джейс, которых жизнь, то сводила вместе, то разводила по разным сторонам, уничтожают ядро, и сами погибают при взрыве.

Для фанатов остается место для сомнений — сцена последней встречи в «ином пространстве» породила теории о том, что они могли выжить.

Создатели сериала подтвердили: ученые действительно погибли, исправляя ошибки прошлого. Для Виктора это особенно символично: он давно перестал быть прежним человеком, слившись с хекс-ядром, и финал стал его последним шагом к освобождению.

Но часть зрителей уверена: шоуранеры лишь пытаются убедить нас в окончательной гибели героев. По фанатским теориям, Виктор продолжает существовать в образе загадочного мага — он будто стал безучастным наблюдателем за происходящим.

Судьба Джейса остается еще более туманной: он определенно жив, но, похоже, оказался в одном из «миров по ту сторону», и теперь трудно сказать, в каком именно.

Единственное, что можно утверждать точно — для вселенной «Аркейна» они оба мертвы. Хотя их истории могут быть еще далеки от завершения.

