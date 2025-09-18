Меню
Киноафиша Статьи «Смотреть теперь просто невозможно»: ляп с оторванной рукой Севики в «Аркейне» множит драму на ноль — его заметили спустя 3 года

18 сентября 2025 08:27
Бедняжка потеряла руку не в мгновение ока.

Как мы помним по первому сезону «Аркейн», во время взрыва, устроенного Джинкс, Севика спасает Силко, но сама при этом теряет руку — жертва, которая в сериале оборачивается механическим протезом, питаемым магическим сиянием.

Последующие сцены показывают её непреклонную преданность Силко и умение держать удар, несмотря на все испытания, включая встречи с Вай и финальные жестокие схватки. Но Reddit не дремлет.

Пользователи спустя три года заметили: в финальной сцене третьей серии, а именно, когда Севику несут к Силко после взрыва, у неё «правильная» рука неожиданно оказывается на месте.

По сути, анимация показала обуглившуюся конечность и разрушение одежды, но реальная ампутация произошла сильно позже.

Комментаторы в один голос отмечают, что это один из тех редких ляпов, когда выгляди-то все потрясающе, но логика хромает. И, как водится в анимации высокого уровня, никто не заметил ошибки три года подряд — пока кто-то наконец не сделал скриншот.

Реакция фанатов была мгновенной: от удивленного «не могу поверить, что заметили только теперь» до риторики в духе «сериал теперь невозможно смотреть». Надеемся, все-таки шуточной — ведь сильно хуже «Аркейн» из-за этого не стал, согласны?

Ранее мы писали: Джинкс все-таки выжила в финале «Аркейн»: внимательно пересмотрите последнюю серию и все поймете

Фото: Кадр из мультсериала «Аркейн»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
