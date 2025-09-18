«Мы вообще копеечные»: почему «Аркейн» такой дорогой — один только первый сезон обошелся в $100 млн

Но создатели не считают это большими затратами.

Сериал «Аркейн» оказался настоящим событием в мире анимации и быстро завоевал сердца зрителей. Более того, он стал самым дорогим анимационным сериалом в истории.

Рассказываем, во сколько обошелся каждый сезон, и чем обусловлены траты.

Сериал «Аркейн»: бюджет

Общие расходы на создание и продвижение двух сезонов «Аркейн» составили около 250 миллионов долларов. Первый сезон обошёлся примерно в 80 миллионов, второй — около 100 миллионов, а ещё 60 миллионов Riot Games потратила на маркетинг первой части.

Несмотря на огромный успех на Netflix, сериал не окупился для Riot: он не привёл к ожидаемому росту игроков и доходов в League of Legends.

Почему «Аркейн» такой дорогой

По словам шоураннеров Кристиана Линке и Алекса Йи, на самом деле сумма не такая уж шокирующая. В неё включены маркетинговые расходы, которые отделены от основной работы над сериалом.

Создатели подчёркивают, что дорогостоящий проект был намеренным выбором: они хотели создать анимацию с качеством полнометражного кино. А Йи добавляет интересный момент:

«Если сравнивать нас с анимационными фильмами, мы вообще копеечные».

Линке также отмечает, что бюджет отражает усилия команды: отличные актёры озвучки, талантливые художники и аниматоры, которым дали время раскрыть весь потенциал. Всё это позволило проекту выглядеть впечатляюще — и именно это оправдывает его стоимость.

