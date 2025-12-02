Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать

Меню
2 декабря 2025 10:52
Без Джинкс, Виктора, но с магами и брутальными боями.

Riot Games начала 2025 год не с типичного геймплейного ролика, а с полноценного тизера грядущего 3 сезона «Аркейна» в миниатюре. Ролик, созданный легендарной студией Fortiche, — это не просто красивый тизер к обновлению клиента игры, а полноценный намек на продолжение лучшего мультсериала Netflix. Пока без дат, но все же.

Что показали в трейлере

Это прямое продолжение финала второго сезона и самый ясный намёк на то, куда двинется вселенная League of Legends дальше. И это направление пахнет железом, кровью и интригами Ноксуса.

Ролик буквально подхватывает Мэл Медарду в тот самый момент, когда она покидает Заун. Сцена её прибытия берега Родины — не просто смена локации.

Это возвращение на родину её матери, могущественной военачальницы Амбессы, чьё прошлое лишь мельком раскрывали в сериале.

Кадры, где мы видим Дариуса, Трандла и Катарину — не камео для фанатов игры. Это расстановка ключевых политических сил, с которыми столкнётся Мэл.

Дариус как символ грубой военной мощи империи, Катарина как орудие тайных операций — каждый из них представляет грани Ноксуса, где выживает сильнейший.

Так что да, Пилтовер и Заун с их вечной войной богатых и нищих остались в прошлом, теперь события сериала развернутся в Ноксусе, без Джинкс и Вай. Учитывая, что одной из сестер позволили повесить перчатки на гвоздь, а вторую считают мертвой, их история реально завершилась двумя сезонами.

Но мир Рунтерры не вращается вокруг них, и не исключено, что за Мэл в военную страну нелегкая занесет кого-то из полюбившихся ранее героев.

Главная интрига сериала

Но главный сюрприз — даже не они. Кульминация ролика отдана персонажам, чьё появление меняет все правила игры: Владимиру и Ле Блан, манипуляторам из тайного культа «Чёрная роза». Их организация десятилетиями плела интриги в тени пилтоверских кланов, а теперь, судя по всему, переносит своё внимание на родную империю.

Появление Ле Блан — особенно знаковое, ведь её истинные мотивы и личность всегда были покрыты тайной даже в лоре игры. И эти двое привнесут в продолжение еще больше магического безумия, став оппонентами Мэл. Виктор с его магией и близко не был столь же крут.

Riot явно намерена связать в один узел несколько ключевых сюжетных нитей. Личная драма Мэл и её связь с наследием матери (Амбессы) столкнутся с военной политикой Ноксуса, где уже идёт невидимая война между фанатиками силы вроде Дариуса и аристократами-манипуляторами из «Чёрной розы». Это идеальная почва для третьего сезона «Аркейна»: интриги, магия, предательство и борьба за власть в самом милитаристском государстве Рунтерры.

