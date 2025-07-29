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«Лютая смесь Покемонов и Аркейна»: мистер Бист выпустит свой мультсериал, и он уже выглядит круче новинок Netflix (смотрим трейлер)

29 июля 2025 08:27
«Лютая смесь Покемонов и Аркейна»: мистер Бист выпустит свой мультсериал, и он уже выглядит круче новинок Netflix (смотрим трейлер)

Дебютное промо проекта удалось на славу: лайки и восторженные комментарии текут рекой.

Мистер Бист, король челленджей, фастфуда и YouTube с миллиардами просмотров, решил ворваться в новый жанр — и сразу с ноги. Его анимационный сериал MrBeast Lab уже получил первый трейлер, и судя по дебютным кадрам, нас ждет не какой-нибудь «проходняк ради мерча», а мульт с как минимум 8.5/10 на IMDb.

«Почему этот мульт выглядит круче большинства мультсериалов Netflix? Где они свернули не туда?», «Лютая смесь Покемонов и Аркейна», «Покемоны поколения Z», — удивляются в комментариях.

По сюжету — всё как надо: лаборатория будущего, кучка харизматичных персонажей, включая цифрового питомца-мутанта, и нездоровый интерес к экспериментам, которые точно нельзя ставить на людях. А вот на зрителях — можно.

Визуальный стиль — смесь «Покемонов», «Рика и Морти» и трендовых коротких мультов из TikTok. Саундтрек — электронный, прилипчивый, будто из геймплея «Roblox», только сделан с размахом.

Мульт делает студия с участием аниматоров, работавших над «Аркейн» и «Любовь, смерть и роботы», а сам Джимми (он же Бист) активно участвует в создании сценария. По словам создателей, сериал ловко балансирует между иронией, экшеном и моралью, не скатываясь при этом в морализаторство.

«Анимация просто роскошная, музыка супер, сюжет, кажется, не кринж — будет хит», — прогнозируют в Сети, и пока эти авансы кажутся оправданными.

Ранее мы писали: Серьезному удару — серьезный рекорд: «Ванпанчмен» угодил в книгу Гиннеса, и теперь опозориться с 3 сезоном создатели не имеют права

Фото: Legion-Media, кадры из сериала 'MrBeast Lab'
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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