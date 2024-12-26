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Игра в кальмара 2021 - 2025 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Игра в кальмара
Киноафиша Сериалы Игра в кальмара Сезоны Сезон 2

Ojing-eo geim 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Во 2 сезоне сериала «Игра в кальмара» Сон Ги-Хун возвращается на поле кошмарного антиутопического соревнования, чтобы раз и навсегда положить конец этой игре. Он добровольно берет вторую визитку у вербовщика на станции метро и записывается в число участников. Плана у героя пока нет, но он уверен, что после прохождения игры не боится уже ничего. Детали второго сезона пока держатся в секрете, но известно, что на сей раз Сон Ги-Хуну предстоит присоединиться к команде рабочих и надеть на поле синий комбинезон. Также на экраны может вернуться полицейский Джун Хо, судьба которого после падения с высоты остается неизвестной.

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 31 голос
8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Игра в кальмара» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Хлеб и лотерея Bread and Lottery
Сезон 2 Серия 1
26 декабря 2024
Вечеринка по случаю Хэллоуина Halloween Party
Сезон 2 Серия 2
26 декабря 2024
001
Сезон 2 Серия 3
26 декабря 2024
Шесть ног Six Legs
Сезон 2 Серия 4
26 декабря 2024
Еще одна игра One More Game
Сезон 2 Серия 5
26 декабря 2024
O ﻿ X O X
Сезон 2 Серия 6
26 декабря 2024
Друг или враг Friend or Foe
Сезон 2 Серия 7
26 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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