Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Игра в кальмара 2021 - 2025, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Игра в кальмара
Сезоны
Сезон 3
Ojing-eo geim
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
27 июня 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 30 минут
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
31
голос
8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Игра в кальмара»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ключи и ножи
Keys and Knives
Сезон 3
Серия 1
27 июня 2025
Звездная ночь
The Starry Night
Сезон 3
Серия 2
27 июня 2025
Это не твоя вина
It's Not Your Fault
Сезон 3
Серия 3
27 июня 2025
222
Сезон 3
Серия 4
27 июня 2025
○△□
Сезон 3
Серия 5
27 июня 2025
Мы люди
Humans Are...
Сезон 3
Серия 6
27 июня 2025
График выхода всех сериалов
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
Королевский статус Арагорна был сразу понятен: вот как переводится его имя
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667