Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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Игра в кальмара
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Награды и номинации «Игра в кальмара»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая драма
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Television Series, Drama
Номинант
Лучшая драма
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Лучшая режиссура драматического сериала
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode
Победитель
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Победитель
Outstanding Stunt Performance
Победитель
Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode
Победитель
Outstanding Stunt Performance
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
International
Номинант
Virgin Media's Must-See Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Прорыв года
Номинант
Лучшее шоу
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в комедийном или драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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