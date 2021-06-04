Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами 2021 - 2024 8 серия 1 сезон
мало голосовОцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»
Из глубокого леса
Сезон 1 / Серия 14 июня 2021
Прости за кучу мертвецов
Сезон 1 / Серия 24 июня 2021
Оленьи выкидоны
Сезон 1 / Серия 34 июня 2021
Тайный ингредиент
Сезон 1 / Серия 44 июня 2021
Что в морозильной камере?
Сезон 1 / Серия 54 июня 2021
Подозрительный незнакомец в поезде
Сезон 1 / Серия 64 июня 2021
Когда Пабба встретил Пташку
Сезон 1 / Серия 74 июня 2021
Здоровяк
Сезон 1 / Серия 84 июня 2021
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Мальчик с оленьими рогами», узнав правду о своем рождении, Гас убегает от Мишки и Здоровяка. Генерал шантажирует Ади, чтобы тот сделал для него лекарство. Гас оказывается в плену у Эббота.
