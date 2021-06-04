Забытая жемчужина среди проектов НТВ — не детектив, но все равно роскошен: этот сериал вышел в 2017 году и с тех пор его рейтинг не падал ниже 8

Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют

Кем будут работать Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут: этот секрет раскрыл создатель «Трех котов»

Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»

Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему

Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е

«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче

«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии