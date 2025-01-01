Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Уравнитель
Сезоны
Уравнитель, список сезонов
The Equalizer
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
5.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Уравнитель»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
7 февраля 2021 - 23 мая 2021
Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов
10 октября 2021 - 15 мая 2022
Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов
2 октября 2022 - 21 мая 2023
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
18 февраля 2024 - 19 мая 2024
Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов
20 октября 2024 - 4 мая 2025
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
«Наконец-то любимый Прилучный вернулся»: новый трейлер «Мажора в Дубае» свел поклонниц с ума — ждем 30 октября (видео)
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667