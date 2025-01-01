Меню
Постер сериала Уравнитель
The Equalizer
Год выпуска 2021
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CBS

Список сезонов сериала «Уравнитель»
Уравнитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 7 февраля 2021 - 23 мая 2021
 
Уравнитель - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
18 эпизодов 10 октября 2021 - 15 мая 2022
 
Уравнитель - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
18 эпизодов 2 октября 2022 - 21 мая 2023
 
Уравнитель - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов 18 февраля 2024 - 19 мая 2024
 
Уравнитель - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов 20 октября 2024 - 4 мая 2025
 
