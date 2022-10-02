В 3 сезоне сериала «Уравнитель» продолжается история загадочной женщины с не менее таинственным прошлым, которая использует свои обширные навыки, чтобы помочь тем, кому больше некуда обратиться. Напомним, в финале предыдущего сезона работа Макколл еще больше усложняет ее личную жизнь. Ей приходится просить своего бывшего супруга, доктора Майлза Фултона, а также помочь одной из двух женщин, за которой охотятся бандиты после того, как она стала свидетельницей ограбления. Желание Макколл арестовать Мэйсона Куинна, убийцу, ответственного за гибель Бишопа, становится настоящей одержимостью, которая может дорого ей обойтись.