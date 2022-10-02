Меню
Уравнитель 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Уравнитель
The Equalizer
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Уравнитель»

В 3 сезоне сериала «Уравнитель» продолжается история загадочной женщины с не менее таинственным прошлым, которая использует свои обширные навыки, чтобы помочь тем, кому больше некуда обратиться. Напомним, в финале предыдущего сезона работа Макколл еще больше усложняет ее личную жизнь. Ей приходится просить своего бывшего супруга, доктора Майлза Фултона, а также помочь одной из двух женщин, за которой охотятся бандиты после того, как она стала свидетельницей ограбления. Желание Макколл арестовать Мэйсона Куинна, убийцу, ответственного за гибель Бишопа, становится настоящей одержимостью, которая может дорого ей обойтись.

0.0
5.6 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Бум Boom
Сезон 3 Серия 1
2 октября 2022
Где есть дым Where There's Smoke
Сезон 3 Серия 2
9 октября 2022
Лучше умереть Better Off Dead
Сезон 3 Серия 3
16 октября 2022
Один процент One Percenters
Сезон 3 Серия 4
23 октября 2022
Отдача Blowback
Сезон 3 Серия 5
13 ноября 2022
Время убивать A Time To Kill
Сезон 3 Серия 6
20 ноября 2022
Потерянный рай Paradise Lost
Сезон 3 Серия 7
27 ноября 2022
Эквалайзер The Equalizer
Сезон 3 Серия 8
19 февраля 2023
Второй шанс Second Chance
Сезон 3 Серия 9
26 февраля 2023
Не навреди Do No Harm
Сезон 3 Серия 10
5 марта 2023
Больше никогда Never Again
Сезон 3 Серия 11
12 марта 2023
Потерянные и найденные Lost and Found
Сезон 3 Серия 12
19 марта 2023
Патриотическая игра Patriot Game
Сезон 3 Серия 13
26 марта 2023
Никакого доброго поступка No Good Deed
Сезон 3 Серия 14
16 апреля 2023
Нет выхода No Way Out
Сезон 3 Серия 15
23 апреля 2023
Любовь причиняет боль Love Hurts
Сезон 3 Серия 16
7 мая 2023
Оправданный Justified
Сезон 3 Серия 17
14 мая 2023
Око за око Eye for an Eye
Сезон 3 Серия 18
21 мая 2023
