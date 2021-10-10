Меню
Уравнитель 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Уравнитель
The Equalizer
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уравнитель»

Во 2 сезоне сериала «Уравнитель» авторы шоу продолжают рассказывать историю жизни смелой и весьма безбашенной женщины по имени Робин МакКолл. Главная героиня имеет весьма темное прошлое и надеется искупить свою вину перед обществом, совершая справедливые поступки и помогая другим. Как правило, Робин стремится поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и не способен самостоятельно постоять за себя. Увы, почти всегда МакКолл вынуждена жертвовать чем-то дорогим для себя на благо другого.

Список серий сериала Уравнитель
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Последствия Aftermath
Сезон 2 Серия 1
10 октября 2021
Королевство The Kingdom
Сезон 2 Серия 2
17 октября 2021
Рычаг Leverage
Сезон 2 Серия 3
24 октября 2021
Люди не готовы The People Aren't Ready
Сезон 2 Серия 4
31 октября 2021
Подписчики Followers
Сезон 2 Серия 5
7 ноября 2021
Стрелок Shooter
Сезон 2 Серия 6
21 ноября 2021
Когда миры сталкиваются When Worlds Collide
Сезон 2 Серия 7
28 ноября 2021
Отдельно Separated
Сезон 2 Серия 8
2 января 2022
Насчет этой жизни Bout That Life
Сезон 2 Серия 9
9 января 2022
Наследие Legacy
Сезон 2 Серия 10
27 февраля 2022
Китайский квартал Chinatown
Сезон 2 Серия 11
6 марта 2022
Где-то над Гудзоном Somewhere Over the Hudson
Сезон 2 Серия 12
13 марта 2022
Д.В.Б. D.W.B.
Сезон 2 Серия 13
20 марта 2022
Пульс Pulse
Сезон 2 Серия 14
10 апреля 2022
Нелегкий заработок Hard Money
Сезон 2 Серия 15
17 апреля 2022
Голос народа Vox Populi
Сезон 2 Серия 16
24 апреля 2022
Какие мечты могут сбыться What Dreams May Come
Сезон 2 Серия 17
8 мая 2022
Без защиты Exposed
Сезон 2 Серия 18
15 мая 2022
График выхода всех сериалов
