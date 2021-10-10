Во 2 сезоне сериала «Уравнитель» авторы шоу продолжают рассказывать историю жизни смелой и весьма безбашенной женщины по имени Робин МакКолл. Главная героиня имеет весьма темное прошлое и надеется искупить свою вину перед обществом, совершая справедливые поступки и помогая другим. Как правило, Робин стремится поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации и не способен самостоятельно постоять за себя. Увы, почти всегда МакКолл вынуждена жертвовать чем-то дорогим для себя на благо другого.