Уравнитель 2021 - 2025, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Уравнитель
Киноафиша Сериалы Уравнитель Сезоны Сезон 5

The Equalizer
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 18
Продолжительность сезона 13 часов 30 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.6 IMDb
Список серий сериала Уравнитель График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Потерянные The Lost Ones
Сезон 5 Серия 1
20 октября 2024
Высота с привидениями Haunted Heights
Сезон 5 Серия 2
27 октября 2024
Просто фанаты Just Fans
Сезон 5 Серия 3
3 ноября 2024
Жертва Sacrifice
Сезон 5 Серия 4
17 ноября 2024
Возьмите мою жизнь... пожалуйста! Take My Life...Please!
Сезон 5 Серия 5
24 ноября 2024
Борьба за жизнь The Fight for Life
Сезон 5 Серия 6
1 декабря 2024
Слэй Райд Slay Ride
Сезон 5 Серия 7
8 декабря 2024
Оружие и розы Guns and Roses
Сезон 5 Серия 8
16 февраля 2025
Украденный ангел Stolen Angel
Сезон 5 Серия 9
23 февраля 2025
Грязные сексуальные деньги Dirty Sexy Money
Сезон 5 Серия 10
2 марта 2025
Взято Taken
Сезон 5 Серия 11
9 марта 2025
Не доверяй никому Trust No One
Сезон 5 Серия 12
16 марта 2025
Слепой глаз Blind Eye
Сезон 5 Серия 13
23 марта 2025
Могильщик The Grave Digger
Сезон 5 Серия 14
30 марта 2025
Слепой глаз Blind Eye
Сезон 5 Серия 15
13 апреля 2025
Революция Revolution
Сезон 5 Серия 16
20 апреля 2025
Акцепт Acceptance
Сезон 5 Серия 17
27 апреля 2025
Решения Decisions
Сезон 5 Серия 18
4 мая 2025
