Уравнитель 2021 - 2025, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
The Equalizer
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
20 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
18
Продолжительность сезона
13 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
5.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Уравнитель
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Потерянные
The Lost Ones
Сезон 5
Серия 1
20 октября 2024
Высота с привидениями
Haunted Heights
Сезон 5
Серия 2
27 октября 2024
Просто фанаты
Just Fans
Сезон 5
Серия 3
3 ноября 2024
Жертва
Sacrifice
Сезон 5
Серия 4
17 ноября 2024
Возьмите мою жизнь... пожалуйста!
Take My Life...Please!
Сезон 5
Серия 5
24 ноября 2024
Борьба за жизнь
The Fight for Life
Сезон 5
Серия 6
1 декабря 2024
Слэй Райд
Slay Ride
Сезон 5
Серия 7
8 декабря 2024
Оружие и розы
Guns and Roses
Сезон 5
Серия 8
16 февраля 2025
Украденный ангел
Stolen Angel
Сезон 5
Серия 9
23 февраля 2025
Грязные сексуальные деньги
Dirty Sexy Money
Сезон 5
Серия 10
2 марта 2025
Взято
Taken
Сезон 5
Серия 11
9 марта 2025
Не доверяй никому
Trust No One
Сезон 5
Серия 12
16 марта 2025
Слепой глаз
Blind Eye
Сезон 5
Серия 13
23 марта 2025
Могильщик
The Grave Digger
Сезон 5
Серия 14
30 марта 2025
Слепой глаз
Blind Eye
Сезон 5
Серия 15
13 апреля 2025
Революция
Revolution
Сезон 5
Серия 16
20 апреля 2025
Акцепт
Acceptance
Сезон 5
Серия 17
27 апреля 2025
Решения
Decisions
Сезон 5
Серия 18
4 мая 2025
График выхода всех сериалов
