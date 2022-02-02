Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Уравнитель
Новости
Новости о сериале «Уравнитель»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Новости о сериале «Уравнитель»
Вся информация о сериале
Джада Пинкетт Смит воссоединится с Куин Латифой в сериале «Уравнитель»
Она сыграет коварную и непредсказуемую воровку с феноменальными способностями.
Написать
2 февраля 2022 16:23
Куин Латифа о лишении Криса Нота роли в сериале «Уравнитель»: «Справедливость должна восторжествовать»
Актриса с осторожностью прокомментировала сексуальный скандал коллеги.
Написать
26 января 2022 16:35
Криса Нота вырезали из финальной серии «И просто так»
Актера обвинили в сексуальном насилии сразу несколько женщин.
Написать
10 января 2022 17:04
Криса Нота лишили роли в сериале «Уравнитель» в связи с обвинениями в сексуальном насилии
Сам актер все обвинения отрицает.
Написать
21 декабря 2021 14:56
Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Рассказываем о самых любопытных новинках февраля 2021 года.
Написать
1 февраля 2021 12:25
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Хотите почувствовать холодок по спине? Эти мини-сериалы справятся легко – свежие детективы и триллеры
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667