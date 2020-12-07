Меню
Волк 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Волк
Волк Сезоны Сезон 1

Volk 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 14
Продолжительность сезона 11 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Волк»

В 1 сезоне сериала «Волк» действие разворачивается вокруг бывшего разведчика Александра Волка. Несколько лет он провел в тюрьме, расположенной на Ближнем Востоке. Выйти на свободу герою удается при помощи бывшего генерала КГБ Гольцмана, хорошего друга его отца. Впрочем, Гольцман почти сразу же попросил Волка о небольшой услуге: ему необходимо найти причастных к смерти сына — Лени Гольцмана. Александр сразу же берется за дело. Оказывается, что перед смертью Леня занимался расследованием гибели дочери советского посла, Нины Уманской. По официальным данным, девушку убил ревнивый сын народного комиссара Володя Шахурин, но Волк уверен, что за этим преступлением стояло что-то большее.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Волк»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 декабря 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 декабря 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2020
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 декабря 2020
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 декабря 2020
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 декабря 2020
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
24 декабря 2020
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2020
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
28 декабря 2020
График выхода всех сериалов
