В 1 сезоне сериала «Волк» действие разворачивается вокруг бывшего разведчика Александра Волка. Несколько лет он провел в тюрьме, расположенной на Ближнем Востоке. Выйти на свободу герою удается при помощи бывшего генерала КГБ Гольцмана, хорошего друга его отца. Впрочем, Гольцман почти сразу же попросил Волка о небольшой услуге: ему необходимо найти причастных к смерти сына — Лени Гольцмана. Александр сразу же берется за дело. Оказывается, что перед смертью Леня занимался расследованием гибели дочери советского посла, Нины Уманской. По официальным данным, девушку убил ревнивый сын народного комиссара Володя Шахурин, но Волк уверен, что за этим преступлением стояло что-то большее.