В 1 сезоне сериала «Анжелика» зрителей знакомят с главной героиней — умной и мягкой девушкой, которая учится в престижном московском университете. Анжелика во всех отношениях интересный человек, однако конвенциональной красавицей ее не назвать. Она весит под сотню килограммов и с трудом подбирает себе одежду. Огромное количество комплексов мешает Анжелике построить личную жизнь, а ведь она уже долгое время влюблена в главного ловеласа вуза по имени Никита. В один прекрасный день Анжелика просыпается идеально стройной. Она понимает, что это ее шанс навсегда изменить свою жизнь.