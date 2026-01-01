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Саундтреки сериала «Праведные Джемстоуны»

Музыка из сериала «Праведные Джемстоуны» Вся информация о сериале
The Righteous Gemstones: Season 2 (HBO Original Series Soundtrack)
The Righteous Gemstones: Season 2 (HBO Original Series Soundtrack) 50 композиций. Judy Gemstone, Tears of David, Джо Джонас, Dynamite Brothers & The Lissons Children's Choir, , Joseph Stephens, Aimee-Leigh Gemstone, , Aimee-Leigh Gemstone, , Judy Gemstone,
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Hallelujah By and By Judy Gemstone / Rick Randall 1:12
2 G.O.D.D. Love Tears of David / Rick Randall 1:07
3 God Blessed Texas Джо Джонас / Brady Seals, Porter Howell 2:28
4 Howdy Neighbor Dynamite Brothers & The Lissons Children's Choir 1:48
5 Bright New Day Tears of David / Rick Randall 1:53
6 There is a Fountain William Cowper 1:52
7 Butterflies Judy Gemstone / Joseph Stephens 0:52
8 Rock My Boy's Body (from "The Righteous Gemstones: Season 2" Soundtrack) Joseph Stephens 3:03
9 Home at Christmastime Aimee-Leigh Gemstone, / Joseph Stephens 2:14
10 Sassy on Sunday (from "The Righteous Gemstones: Season 2" Soundtrack) Aimee-Leigh Gemstone / Joseph Stephens, Jennifer Nettles 2:21
11 Sassy on Sunday Judy Gemstone / Joseph Stephens, Jennifer Nettles 1:17
12 Let's Go to Zion Isaac Lucas, Colton Fisher, Craig Smith, Jason Rabinowitz 3:07
13 Some Broken Hearts Never Mend , Judy Gemstone, 3:35
14 Broken Thumbs Joseph Stephens 1:28
15 I'm Gonna Kill Myself Joseph Stephens 0:49
16 Junior Returns Joseph Stephens 0:40
17 The Maniac Kid Joseph Stephens 2:11
18 Thaniel Joseph Stephens 0:48
19 Here to See Dr. Gemstone Joseph Stephens 0:48
20 Pradera de Dios Joseph Stephens 1:08
21 Save Our Family Joseph Stephens 0:39
22 Breaking and Entering Joseph Stephens 2:37
23 This Stays With Us Joseph Stephens 1:37
24 Junior at the Gate Joseph Stephens 0:51
25 All His Faculties Joseph Stephens 1:06
26 Text Chain Joseph Stephens 1:12
27 Manscaping Joseph Stephens 1:30
28 Respect My Authority Joseph Stephens 1:05
29 Sugarcups Joseph Stephens 0:33
30 Glendon Theme Joseph Stephens 1:45
31 Be Not Deceived Joseph Stephens 2:26
32 Life Is But a Dream Joseph Stephens 0:58
33 Cycle Ninjas Joseph Stephens 0:40
34 I Challenge You Joseph Stephens 1:57
35 Keefe's Challenge Joseph Stephens 1:27
36 Clean Slate Joseph Stephens 1:12
37 Son of Eli Joseph Stephens 2:00
38 Person's Business Joseph Stephens 0:50
39 Hospital Attack Joseph Stephens 2:55
40 Motorcycle Chase Joseph Stephens 2:22
41 The Ghost of Aimee-Leigh Joseph Stephens 1:11
42 A Closed Fist Joseph Stephens 0:47
43 Memphis Confrontation Joseph Stephens 3:30
44 No Honor Among Thieves Joseph Stephens 0:47
45 Burn It Down Joseph Stephens 3:13
46 You're a Great Son Joseph Stephens 0:55
47 I Can Explain Joseph Stephens 0:57
48 A Mouthful of Sand Joseph Stephens 1:11
49 Walk Into the Ocean Joseph Stephens 2:56
50 Eaten By Wolves Joseph Stephens 1:08
Доступен список песен из сериала «Праведные Джемстоуны» (2019) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Праведные Джемстоуны» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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