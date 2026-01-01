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Скоро в прокате «Одиссея»
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Чем мы заняты в тени
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Stunt Coordination for Comedy Programming
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Номинант
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Sound Editing For a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший комедийный актёр
Номинант
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