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Киноафиша Сериалы Обнимая небо

Обнимая небо (2014 - 2014)

Obnimaya nebo 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 12 минут

О чем сериал

Многосерийная история о любви в советском военном городке. Первое чувство подростков Ваньки Котова и Женьки Луговой, неудавшаяся любовь заслуженного летчика Андрея Лугового и военной хирургини Лены Нагибиной, тлеющая спустя годы разлуки, или наивная страсть буфетчицы Алевтины Котовой к хитрому замполка Хворостову – любовь бывает разной. Все сюжетные линии развиваются параллельно, действиие происходит посреди забайкальской тайги, где военная авиабаза охраняет наши воздушные рубежи. От чувств не спрячешься, однако головокружительное счастье может обернуться трагическим падением – зачастую любовь оказывается не менее опасной, чем истребители и ракеты, выставленные здесь в качестве предостережения врагу.

В ролях
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Сергей Романович
Сергей Романович
Евгений Никитин
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Сезоны
Обнимая небо - Сезон 1 Сезон 1
2014, 12 эпизодов
 
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