Многосерийная история о любви в советском военном городке. Первое чувство подростков Ваньки Котова и Женьки Луговой, неудавшаяся любовь заслуженного летчика Андрея Лугового и военной хирургини Лены Нагибиной, тлеющая спустя годы разлуки, или наивная страсть буфетчицы Алевтины Котовой к хитрому замполка Хворостову – любовь бывает разной. Все сюжетные линии развиваются параллельно, действиие происходит посреди забайкальской тайги, где военная авиабаза охраняет наши воздушные рубежи. От чувств не спрячешься, однако головокружительное счастье может обернуться трагическим падением – зачастую любовь оказывается не менее опасной, чем истребители и ракеты, выставленные здесь в качестве предостережения врагу.