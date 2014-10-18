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Постер сериала Позови и я приду
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Киноафиша Сериалы Позови и я приду

Позови и я приду (2014 - 2014)

Pozovi i ya pridu 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Своенравный характер и подростковая страсть приводят главную героиню к печальным последствиям: она слишком рано становится матерью и вынуждена оставить сына в детском доме. Встав на ноги, девушка не может смириться с принятым ранее решением и всеми силами пытается разыскать своего ребенка. И вот когда надежды уже почти не осталось, судьба улыбается героине: она находит не только мальчика, но и свою истинную любовь. Это можно считать настоящим чудом, ведь мужчина, которого она полюбила, оказался тем самым человеком, который когда-то усыновил ее малыша. Остается преодолеть последнее препятствие: другая женщина хочет любой ценой заполучить этого мужчину. Соперница не брезгует ничем, цинично играя на чувствах доверчивого ребенка, который ей совершенно не нужен…

В ролях
В ролях
Елена Полякова
Елена Полякова
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Игорь Карпиевич
Евгений Волоцкий
Марина Денисова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Сезоны
Позови и я приду - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
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