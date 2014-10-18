Своенравный характер и подростковая страсть приводят главную героиню к печальным последствиям: она слишком рано становится матерью и вынуждена оставить сына в детском доме. Встав на ноги, девушка не может смириться с принятым ранее решением и всеми силами пытается разыскать своего ребенка. И вот когда надежды уже почти не осталось, судьба улыбается героине: она находит не только мальчика, но и свою истинную любовь. Это можно считать настоящим чудом, ведь мужчина, которого она полюбила, оказался тем самым человеком, который когда-то усыновил ее малыша. Остается преодолеть последнее препятствие: другая женщина хочет любой ценой заполучить этого мужчину. Соперница не брезгует ничем, цинично играя на чувствах доверчивого ребенка, который ей совершенно не нужен…