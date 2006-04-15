Во 2 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» Доктор, Роуз и ее бойфренд Микки оказываются в заброшенном корабле где-то в будущем. Они находят разные порталы, которые ведут прямиком во Францию к Маркизе де Помпадур.
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