Во 2 сезоне 13 серии сериала «Доктор Кто» человечество оказалось в эпицентре войны между Далеками и Киберлюдьми. Роуз еще раз вспоминает, что путешествие с Доктором когда-то может закончиться. Только она не думала, что прямо сейчас.
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