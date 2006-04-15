Во 2 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз наконец-то находят организацию под названием Торчвуд. Теперь им предстоит бороться против Киберлюдей, прилетевших прямиком из параллельной вселенной.
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