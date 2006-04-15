Во 2 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» Британия готовится к коронации Елизаветы II. В магазинах появляются дешевые телевизоры, в которых живет инопланетное существо. Оно крадет лица людей. Доктору и Роуз предстоит спасти всю нацию.
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