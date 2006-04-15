Не Москва и не Питер: россияне массово мечтают перебраться на ПМЖ в этот приграничный город

После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям

Молодая оторва или старая бабуля? Этот тест покажет ваш настоящий психологический возраст

После «Невского» пересмотрела кучу детективов с Паламарчуком: вот 3 сериала, которые особенно зацепили

«Не ругайся, Маня – лучше тест пройди»: настоящий знаток «Места встречи» ответит без подсказки – вопрос всего один, зато какой

В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров

«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат

«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)

В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам

Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема