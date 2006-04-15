Во 2 сезоне 8 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз приземляются на «невозможную планету». Она крутится на орбите вокруг черной дыры. ТАРДИС утеряна, на планете живут странные существа-убийцы. И кто такие Уды?
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