Во 2 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз оказываются в параллельном мире, где ее отец остался жив. Семья никогда не распадалась, они жили долго и счастливо. Доктор встречается с новой версией своих заклятых врагов — Киберлюдьми.
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