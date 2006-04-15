Во 2 сезоне 11 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Роуз отправляются на Летние Олимпийские игры в Лондоне. Но почему-то в дневное время начинают пропадать дети и толпы людей. Олимпийские игры могут подождать.
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