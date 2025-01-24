От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии24 января в онлайн-кинотеатре START выходит второй сезон народного хита «Инспектор Гаврилов». Аферист Саша Медный продолжит скрывать свою настоящую личность после того, как случайно стал участковым в маленьком городке. Смешные и нелепые фильмы и сериалы, связанные со служителями закона, — отдельный жанр, процветающий с 1980-х годов в России и за рубежом. Коротко рассказываем, как появились комедии о полицейских и почему мы так любим их смотреть.
