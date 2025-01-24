Отец заявил ему, что быть сыном Табакова — наказание, а не привилегия и отправил жить в обычное общежитие при театральном колледже. Отцовский наказ сработал, и теперь Павел Табаков — один из самых перспективных молодых актеров, а не «сын того самого». К 27 годам у него солидная фильмография, пусть не все роли главные, но 40 штук уже наберется. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной красив как мама и талантлив как папа, и вот несколько кинопримеров в доказательство.