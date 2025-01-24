Меню
Новости о сериале «1703»

Новости о сериале «1703» Вся информация о сериале
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии 24 января в онлайн-кинотеатре START выходит второй сезон народного хита «Инспектор Гаврилов». Аферист Саша Медный продолжит скрывать свою настоящую личность после того, как случайно стал участковым в маленьком городке. Смешные и нелепые фильмы и сериалы, связанные со служителями закона, — отдельный жанр, процветающий с 1980-х годов в России и за рубежом. Коротко рассказываем, как появились комедии о полицейских и почему мы так любим их смотреть.
24 января 2025 12:27
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
26 декабря 2022 16:06
Свои не подкачали: подборка российских сериалов
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Начинаем подготовку к длинным зимним вечерам, составляя список сериалов для просмотра. Отечественная «мыльная фабрика» производство не замедляет ни на секунду, и легко упустить что-то интересное. Предлагаем подборку российских сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.
22 ноября 2022 13:02
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Отец заявил ему, что быть сыном Табакова — наказание, а не привилегия и отправил жить в обычное общежитие при театральном колледже. Отцовский наказ сработал, и теперь Павел Табаков — один из самых перспективных молодых актеров, а не «сын того самого». К 27 годам у него солидная фильмография, пусть не все роли главные, но 40 штук уже наберется. Сын Олега Табакова и Марины Зудиной красив как мама и талантлив как папа, и вот несколько кинопримеров в доказательство.
22 ноября 2022 13:00
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера»  можно прямо сейчас.
11 ноября 2022 13:14
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703»
Бадди-муви, черный юмор, нуар и мистика: из чего сделан новый сериал «1703» Самый харизматичный и оригинальный проект осени.
10 октября 2022 17:00
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов
Мороз по коже: 7 новых мистических сериалов Леденящие душу триллеры, детективы и хорроры.   
10 октября 2022 15:20
О чем сериал «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным?
О чем сериал «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным? Стильный комедийный детектив стартовал в онлайн-кинотеатре Okko.
6 октября 2022 13:14
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро На этой неделе на стримингах нас ожидает прилет ведьм Сандерсон, черная комедия про Петербург и история о любви, которая спасет весь мир.  
30 сентября 2022 15:00
Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин погружаются в питерский сюрреализм в трейлере сериала «1703»
Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин погружаются в питерский сюрреализм в трейлере сериала «1703» Авторы совместили комедию и нуар.
1 сентября 2022 13:31
«Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703»
«Поиск трупов в мрачных уголках ночного Петербурга»: репортаж со съемок нового сериала ТНТ «1703» В Петербурге проходят съемки нового сериала ТНТ и PREMIER «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях. «Киноафиша» увидела производственный процесс, а также смогла пообщаться с актерами и сценаристом проекта.
9 июня 2021 14:24
