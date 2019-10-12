Подготовка к школьному фестивалю — самое интересное
Сезон 4 / Серия 1922 февраля 2020
Золотые наконечники Империал
Сезон 4 / Серия 2029 февраля 2020
Деку против Великодушного Преступника
Сезон 4 / Серия 217 марта 2020
Начало школьного фестиваля!!
Сезон 4 / Серия 2214 марта 2020
Пусть идёт! Школьный фестиваль!
Сезон 4 / Серия 2321 марта 2020
Чарт Билборд японских героев
Сезон 4 / Серия 2428 марта 2020
Его начало
Сезон 4 / Серия 254 апреля 2020
О чем серия
В 4 сезоне 15 серии сериала «Моя геройская академия» схватка позади. Гибель сэра Ночноглаза выбила учеников из колеи, повлияв на ход истории. Но настало время двигаться дальше. Изуку восстанавливается, тогда как Эри продолжает лихорадить.
Зрители определились с худшим персонажем «Друзей»: «Нудный и скучный эгоист»
В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке
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