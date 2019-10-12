Подготовка к школьному фестивалю — самое интересное
Сезон 4 / Серия 1922 февраля 2020
Золотые наконечники Империал
Сезон 4 / Серия 2029 февраля 2020
Деку против Великодушного Преступника
Сезон 4 / Серия 217 марта 2020
Начало школьного фестиваля!!
Сезон 4 / Серия 2214 марта 2020
Пусть идёт! Школьный фестиваль!
Сезон 4 / Серия 2321 марта 2020
Чарт Билборд японских героев
Сезон 4 / Серия 2428 марта 2020
Его начало
Сезон 4 / Серия 254 апреля 2020
О чем серия
В 4 сезоне 5 серии сериала «Моя геройская академия» ученики продолжают стажироваться. Киришима и Амадзаки объединяются с Фэт Гамом для расследования криминальной истории. Тем временем Сигараки и Чисаки обсуждают возможность вступления в союз.
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