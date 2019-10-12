Подготовка к школьному фестивалю — самое интересное
Сезон 4 / Серия 1922 февраля 2020
Золотые наконечники Империал
Сезон 4 / Серия 2029 февраля 2020
Деку против Великодушного Преступника
Сезон 4 / Серия 217 марта 2020
Начало школьного фестиваля!!
Сезон 4 / Серия 2214 марта 2020
Пусть идёт! Школьный фестиваль!
Сезон 4 / Серия 2321 марта 2020
Чарт Билборд японских героев
Сезон 4 / Серия 2428 марта 2020
Его начало
Сезон 4 / Серия 254 апреля 2020
О чем серия
В 4 сезоне 10 серии сериала «Моя геройская академия» напарники Фэт Гам и Киришима побеждают в битве против Раппы и Тенгая. Один из них раскрывает истинные намерения Восстановителя. Тем временем Мидория борется против Иринаки.
Снова в Альбукерке, но уже без Уолтера Уайта: создатель «Во все тяжкие» работает над хитовой фантастикой
«Мымра» не носила платьев 12 лет — но в финале блистала: зрители выяснили, откуда у Калугиной гардероб модницы 70-х
Фанаты зря считали крестражи и винили во всем Роулинг: эта сюжетная дыра в «Гарри Поттере» оказалась идеальным планом
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал
Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают
Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп
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Уолтер Уайт в «Во всех тяжких» совершил сразу две научные ошибки в лаборатории: ляп заметили только истинные химики
Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него
На этот сомнительный спецэффект создатели «Лиги справедливости» потратили миллионы долларов – но вызвали лишь смех зрителей
Бетон, кирпичи и... кино: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов по кадрам со стройкой (тест)
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