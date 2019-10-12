Прошло столько лет, а боль в сердце до сих пор осталась: 6 культовых сериалов с самыми разочаровывающими концовками

Если бы «Друзей» снимали в Стамбуле: 5 турецких сериалов, где дружба, любовь и соседство смешались в кучу

В Турции эти сериалы смотрели больше остальных: вы вряд ли ожидаете увидеть эти названия в списке

Воскресший батя, предательство Беловой: что станет с Семеновым в 8 сезоне «Невского» — Васильев молчит, но все ясно и без него

Квентин Тарантино назвал этот культовый комедийный сериал своим любимым ситкомом: в России его обожают

В составе Мексика, США и Канада: как в мире «Голодных игр» появился Панем

Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп

«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал

Съемки «Гарри Поттера» висели на волоске из-за Гермионы: актриса чуть не сбежала в разгар процесса

Когда выйдет 2 часть мульта «Кейпоп-охотницы на демонов»: ожидание может растянуться