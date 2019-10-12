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Моя геройская академия 2016 20 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Моя геройская академия»
Скуп на U.A. Класс 1-A
Сезон 4 / Серия 1 12 октября 2019
Капитальный ремонт
Сезон 4 / Серия 2 19 октября 2019
Мальчик встречает...
Сезон 4 / Серия 3 26 октября 2019
Борьба с судьбой
Сезон 4 / Серия 4 9 ноября 2019
Пойдем, Бесстрашный красный бунт
Сезон 4 / Серия 5 16 ноября 2019
Неприятный разговор
Сезон 4 / Серия 6 23 ноября 2019
ИДИ!!
Сезон 4 / Серия 7 30 ноября 2019
Санитер из Большой тройки
Сезон 4 / Серия 8 7 декабря 2019
Красный бунт
Сезон 4 / Серия 9 14 декабря 2019
Временный отряд
Сезон 4 / Серия 10 21 декабря 2019
Лемиллион
Сезон 4 / Серия 11 28 декабря 2019
Непредвиденная надежда
Сезон 4 / Серия 12 4 января 2020
Бесконечные 100%
Сезон 4 / Серия 13 11 января 2020
Светлое будущее
Сезон 4 / Серия 14 18 января 2020
Тлеющее пламя
Сезон 4 / Серия 15 25 января 2020
Завоюйте сердца тех детей
Сезон 4 / Серия 16 1 февраля 2020
Помощь для лицензированных стажеров
Сезон 4 / Серия 17 8 февраля 2020
Школьный фестиваль
Сезон 4 / Серия 18 15 февраля 2020
Подготовка к школьному фестивалю — самое интересное
Сезон 4 / Серия 19 22 февраля 2020
Золотые наконечники Империал
Сезон 4 / Серия 20 29 февраля 2020
Деку против Великодушного Преступника
Сезон 4 / Серия 21 7 марта 2020
Начало школьного фестиваля!!
Сезон 4 / Серия 22 14 марта 2020
Пусть идёт! Школьный фестиваль!
Сезон 4 / Серия 23 21 марта 2020
Чарт Билборд японских героев
Сезон 4 / Серия 24 28 марта 2020
Его начало
Сезон 4 / Серия 25 4 апреля 2020
О чем серия

В 4 сезоне 20 серии сериала «Моя геройская академия» накануне фестиваля Изуку и Мирио показывают Эри достопримечательности Юэй. Тобита и его помощница Манами Айба разрабатывают план по вторжению на праздник. Но какую цель они преследуют?

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