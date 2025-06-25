Актер Юрий Насонов: «Кит из “Высокого сезона” — мой самый честный герой, дикий и невероятно любящий»

В онлайн-кинотеатре START продолжается показ экшен-драмы «Высокий сезон», которую режиссер Стас Иванов («ЮЗЗЗ») вместе со своей командой снимал в жарком Вьетнаме. Это жанровая история, которая погружает в экзотический азиатский мир — от серферских тусовок на пляже до адреналиновых погонь на мотоциклах по улицам мегаполиса. Юрий Насонов, сыгравший в сериале героя по имени Кит, рассказал в интервью о том, как прошли съемки на курорте в дружной компании, чему его научил персонаж, придуманный Стасом Ивановым, и почему у «Высокого сезона» энергия фильмов Гая Ричи. Также актер поведал о любимых режиссерах и ролях мечты.

Сериал «Высокий сезон» заявлен как экшен, но в нем также есть драма, любовная история, культурный конфликт. Что для вас было главным в этой истории?

Семья. Для меня это про людей, которых нельзя отпускать, и про связь, которую не должно разрушить ничто: ни деньги, ни законы, ни правила, ни проблемы, ни время. Мы с теми, за кого готовы брать ответственность, ради кого готовы жить и за кого готовы умереть. Остальные идут лесом.

В чем для вас был актерский интерес сыграть Грибова? Было ли в этой роли что-то, чему пришлось учиться? Помог ли этот персонаж понять что-то о себе?

Я старался идти от себя, искал, какие мои проявления подходят Киту. Он — душа. Он, наверное, самый мой честный герой, дикий и невероятно любящий. Трепетный Маугли. Я старался проявлять его пластически, через тело — он всегда в движении. СДВГ-маньяк! Всегда хочет помочь, быть нужным, услышанным и тоже взрослым. Он объединяет, борется за связь. Я стараюсь так жить, поэтому мне важно было проявить это в Ките.

Вы оказались в составе интернациональной команды. Каково это — играть и взаимодействовать с командой на трех языках?

Трудности есть всегда. Мы их преодолевали отношением друг к другу, уважением и терпением. Сначала было сложно, был барьер, и мы шли через юмор, смех и любовь. Пришли к тому, что понимали друг друга без слов!

У вас в сериале собралась компания людей, которых вы хорошо знаете — со Стасом Ивановым работали над сериалом «ЮЗЗЗ», а с Сергеем Горошко, который сыграл вашего экранного брата — в «Майоре Громе». Плюс Вьетнам, курорт. Это обстоятельство как-то влияло на работу на площадке?

Было очень комфортно. Когда уже что-то нажито, легче работать и существовать. Нам с Горохом (Сергеем Горошко – прим. ред.) всегда комфортно, мы и так братаны. С Пашей (Павел Попов – прим. ред.) я отработал на тот момент два проекта подряд, и мы встретились в третьем — мне нравится с ним работать, большой, крутой актер. Аню (Анна Завтур – прим. ред.) знаю и люблю. Со Стасом (Стас Иванов – прим. ред.) всегда хочу работать, повезло и в этот раз. А новые связи наживать всегда интересно. С Фролом (Фрол Фролов – прим. ред.) мы встретились впервые и сроднились. Сиу (Сиу Нгуен – прим. ред.) — лапочка, лучшая сестричка. Артурто (Артур Бесчастный – прим. ред.) — наш рыжий главарь, секси-босс. Вся банда из новых и старых людей. Такая команда растет, а не притирается. Всегда страшно входить в новую работу, прыгать в неизвестное, но я в этом ощущаю рост. Это вызов. Особенно в окружении крутых людей.

Сериал вдохновлен азиатскими боевиками, отчасти фильмами Гая Ричи. Какие из этих киновселенных вам ближе? Вы как зритель любите экшен-кино?

Очень люблю, мне нравится экшен, это моя энергия. Гай Ричи — огонь. Джеки Чана любил с детства. У нас в сериале много схожей энергии, не говоря уже о сочнейшем экшене. Ритм очень крутой: погони, драки и перестрелки. Все сделано жестко, быстро и вкусно.

А кто ваши любимые кинорежиссеры?

Очень люблю Тарантино, Вайтити, Шазелла, Уэса Андерсона. Недавно посмотрел «Одним днем», очень вдохновил. Люблю, когда кино цепляет — неважно, это сюжет, картинка, музыка, актеры или жанр.

Есть ли актеры, за которыми вам нравится следить в профессиональном плане и замечать некие фишки в их игре, чтобы пробовать их уже в вашей работе?

Я люблю учиться у других. Стараюсь насыщать себя новым, честно ворую штуки, которые меня цепляют. Хочу расширять инструментарий.

Слушаю тех, с кем работаю, фильтрую через себя и пробую. Мне нравится сотворчество на площадке, когда можно что-то предложить и не бояться быть заткнутым, когда можно с партнером быть в одной эйфории от сцены и накидывать мысли, делиться, фантазировать и предлагать что-то новое. Это ценно.

В интервью вы упоминали, что в «Колотушке» получили травму во время съемок. Как это повлияло на ваше отношение к физическим нагрузкам, трюкам в кино?

Я стал внимательнее относиться к телу, к своей форме. Понял, что я не всесилен, и теперь нужно правильно распределяться. Во Вьетнаме у нас были совместные тренировки на лужайке, мы старались держать друг друга в форме :) Кайт тоже делал свое дело.

Вы часто говорите о желании быть разным в ролях. Какие жанры или типажи вам особенно интересны сейчас?

Я бы хотел сыграть в каком-нибудь фильме про спецагента, что-то в духе Джеймса Бонда. И мне очень нравятся исторические фильмы. У нас такая большая и интересная история, хочется окунаться туда и проживать жизни великих людей. Хочу сыграть, например, Петра I. Хочу быть разным. Хочу учиться на историях других людей, которых мне выпадает шанс сыграть, прожить. Это лучшая учеба. Не хочу, чтобы она заканчивалась.